بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

شاركت الفنانة بلقيس فتحى، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مجموعة جديدة من الصور.





وأطلت "بلقيس"، بإطلالة راقية من تنسيق ma.fashionconsultancy، حيث ارتدت فستانًا مميزًا باللون الكشمير الهادئ وتميز التصميم بالتطريزات الفخامة، وحمل الفستان توقيع علامة charbelkaram، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على التواصل الاجتماعى.



