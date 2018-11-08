بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

شاركت الفنانة بلقيس فتحى، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مجموعة جديدة من الصور.
وأطلت "بلقيس"، بإطلالة راقية من تنسيق ma.fashionconsultancy، حيث ارتدت فستانًا مميزًا باللون الكشمير الهادئ وتميز التصميم بالتطريزات الفخامة، وحمل الفستان توقيع علامة charbelkaram، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على التواصل الاجتماعى.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل مصففة الشعر منيرة التونسية، ووضعت "مكياج" جاذبًا ارتكز على الألوان الترابية، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي منحتها إطلالة متناسقة.