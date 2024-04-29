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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للفنادق تربح 1.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر

شركة مصر للفنادق
شركة مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها 68.4% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي.
 

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، تحقيق صافي ربح بقيمة 1.109 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 658.447 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة مصر للفنادق خلال التسعة أشهر إلى 1.003 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 688.776 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

الإيرادات نصف السنوية

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 577.9 مليون جنيه، مقابل 398.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له

مصر للفنادق أرباح ايرادات وزارة قطاع الاعمال العام السياحة

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