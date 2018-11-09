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ديني

تعرف على حكم التسليمة الثانية في الصلاة مع الالتفات للخلف

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التسليمة الأولى من الصلاة من الفروض الواجبة، أما التسليمة الثانية مع الالتفات لليسار من سنن وهيئات الصلاة.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن المصلي أّذا طرأ عليه شيء يبطل وضوءه بعد الانتهاء من التسليمة الأولى فقط، صلاته مقبولة وصحيحة.

وأوضح أمين الفتوى أن الإمام في صلاة الجماعة ينوي السلام على المقتضين و من عن يمينه ويساره من ملائكة، أما المأموم فينوي رد السلام على الإمام ومن على يمينه ويساره من ملائكة، وفي حال الصلاة منفردا فينوي المصلي السلام على من يمينه ويساره من الملائكة وصالح المؤمنين .
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