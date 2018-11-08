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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد منشآت خدمية وصحية وتعليمية بقرية موشا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
إيهاب عمر
واصل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ جولاته التفقدية المفاجئة للقطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة للاطمئنان على سير العمل والإلتزام بمواعيد العمل الرسمية للعاملين ومدى تقديم الخدمات للمواطنين والتأكيد على تذليل كافة العقبات لتحسين مستوى تلك الخدمات حيث تفقد عدد من المنشآت الحكومية (الصحية والتعليمية ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي) للوحدة المحلية لقرية موشا التابعة لمركز أسيوط ؛ رافقه خلالها علاء شعبان رئيس الوحدة المحلية بموشا ، ومصطفي سيد مسئول الشئون الإدارية والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بموشا.

بدأ المحافظ جولته المفاجئة بتفقد الوحدة المحلية بقرية موشا ثم الوحدة الصحية ومكتب التموين ومكتب تحصيل فواتير المياه الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الشئون الإجتماعية بموشا ووحدة الشئون الإجتماعية بقرية شطب وما بهم من غرف وأقسام وإدارات فضلًا عن الصيدلية والرعاية والعيادات الخارجية ودورات المياه وتابع دفاتر الحضور والانصراف للعاملين مشددا على تواجد العاملين والأطباء وأطقم التمريض بأماكن عملهم والإلتزام بمواعيد العمل الرسمية ورفع مستوى النظافة بتلك الأماكن وتقديم خدمة لائقة للمواطنين وحسن معاملتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم واستمع للشكاوى خلال الجولة ووضع حلول عاجلة لبعضها ودراسة البعض الآخر ؛ كما وجه المحافظ بإنشاء كراسي وأماكن انتظار وكراسي للمواطنين المترددين والمرضى ومخاطبة مديرية الصحة لإرسال دفاتر تذاكر وتوفيرها بالوحدة الصحية مع الاهتمام بترتيب الأدوية بمخزن الوحدة الصحية على أن يتم التواصل مع الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط لتوفير طبيب بشري لوحدة صحة لقرية شطب.

كما زار محافظ أسيوط مدرسة موشا الإعدادية الجديدة ومدرسة الناصر صلاح الدين الإبتدائية بموشا موجهًا بسرعة الإنتهاء من تجهيزات المدرسة لبدء تشغيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، وتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجاري إنشاؤها بقرية موشا والتي تخدم قرى (موشا وشطب وريفا ودير ريفا والزاوية) وأعطى تعليماته بسرعة رصف الطريق المؤدى للمحطة وتوصيل الكهرباء مشيدًا بالجهود المبذولة مقدمًا الشكر للمهندسين والعاملين القائمين علي المشروع.
محافظ أسيوط يتفقد منشآت خدمية وصحية وتعليمية بقرية موشا
محافظ أسيوط يتفقد منشآت خدمية وصحية وتعليمية بقرية موشا
محافظ أسيوط يتفقد منشآت خدمية وصحية وتعليمية بقرية موشا
محافظ أسيوط يتفقد منشآت خدمية وصحية وتعليمية بقرية موشا
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