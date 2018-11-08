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أخبار العالم

وزير الدفاع التركي يلتقي مسئولين صوماليين في مقديشو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:55 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
أحمد محرم
ذكرت وكالة "الأناضول"، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وصل العاصمة الصومالية مقديشو اليوم لإجراء مباحثات مع مسئولين صوماليين.

وأوضحت الوكالة، أن أكار والوفد المرافق له التقيا نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد، وعدد من مسئولي الحكومة الصومالية، بحضور السفير التركي لدى مقديشو أولجان بيكار.

والتقى أكار بعد ذلك رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير، وقائد الجيش الوطني الصومالي الجنرال ظاهر عدن علمي، قبل أن يستقبل الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الوفد التركي.

يُذكر أن السفارة التركية في الصومال هي أكبر سفارة تركية في إفريقيا، كما تدير تركيا منشأة عسكرية حديثة لتدريب القوات المسلحة الصومالية.
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