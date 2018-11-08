وزير الدفاع التركي يلتقي مسئولين صوماليين في مقديشو

ذكرت وكالة "الأناضول"، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وصل العاصمة الصومالية مقديشو اليوم لإجراء مباحثات مع مسئولين صوماليين.





وأوضحت الوكالة، أن أكار والوفد المرافق له التقيا نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد، وعدد من مسئولي الحكومة الصومالية، بحضور السفير التركي لدى مقديشو أولجان بيكار.





والتقى أكار بعد ذلك رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير، وقائد الجيش الوطني الصومالي الجنرال ظاهر عدن علمي، قبل أن يستقبل الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الوفد التركي.



