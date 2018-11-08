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6 خطوات لتجنب مشكلة تقوس الساقين عند الأطفال

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:22 م
صدى البلد
رنا عصمت
مشكلة تقوس الساقين عند الاطفال من المشاكل المهمة التي تظهر عند الأطفال ، حيث يعاني الكثير منهم من حدوث تقوس بالساقين في العامين الأول و الثاني وذلك بسبب وضع الطفل داخل الرحم و خاصة إذا كانت الأم حاملا في توأم .

و يرجع السبب الرئيسي لحدوث مشكلة تقوس الساقين إلي إصابة الأم أثناء الحمل بمرض السكر، و الذي يؤدي الي كبر حجم الجنين و قلة المساحة التي يتحرك فيها، و هذا التقوس سرعان ما يتحسن مع الوقت إلا أن الأمر يعد مشكلة كبيرة اذا لم يختف التقوس بعد سنتين أو ثلاث سنوات من ولادة الطفل.

لذلك يوضح الدكتور يوسف قضا استشاري طب الأطفال كيفية تجنب مشكلة تقوس الساقين عند الأطفال:

1-فحص الطفل جيدا بمعرفة طبيب الأطفال للتأكد من عدم وجود مشاكل بالكليتين.
2-المتابعة مع الطبيب كل 6 أشهر علي الأقل حتي يختفي التقوس.
3-إعطاء الطفل فيتامين (د) في صورة نقط بالفم بعد الولادة مباشرة.
4-تعرض الطفل بشكل دائم لأشعة الشمس في الصباح الباكر للوقاية من نقص فيتامين (د).
5-إعطاء الطفل مركبات الكالسيوم من الشهر الرابع و يجب الفصل بينها و بين مركبات الحديد بفترة زمنية حتي لا يحدث ضعف في امتصاص الكالسيوم من القناة الهضمية.
6-في حالات التقوس الشديدة قد يتطلب الامر جراحة في عظام الطفل لتعديل التقوس و ذلك بعد سن 3 سنوات .
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