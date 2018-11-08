نقيب الصيادلة: نرفض المقترحات المقدمة من المجلس الأعلى للجامعات

قال محي عبيد نقيب صيادله مصر انه في ظل مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب طبقا لقانون رقم415 لسنه 1954، ارسل المجلس الأعلى للجامعات خطابا للنقابة العامة الصيادلة بشان تقديم مقترحات لتطوير المهنة.



وأكد عبيد عبر صفحته على الفيسبوك، ان مناقشه المقترحات لا تعبر عن الموافقة، مضيفا أن ما يهمه هو المصلحة العليا لجموع الصيادلة.



وأوضح نقيب الصيادلة، ان من اهم المقترحات المقدمة كيفية تجديد تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة لتجديد الترخيص وشروط ومعايير ومطالبات الترخيص، بالاضافه الى الجهة المسؤولة عن اعتماد تلك الشروط والمعايير والتأكد من تحققها.



وابدي عبيد، رفضه للمقترحات المقدمة من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا انه سيرسل خطابا لمجلس النواب برفض المقترح، بناء علي رأي جموع الصيادلة من خلال الاستبيان الذي تم عمله اليوم.