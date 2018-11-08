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أخبار العالم

لبنان: إحالة 4 إرهابيين بداعش والنصرة والسوري الحر إلى المحكمة العسكرية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:21 م
ميليشيات الجيش السوري
ميليشيات الجيش السوري الحر الإرهابية
أ ش أ
أصدرت سلطات التحقيق القضائية في لبنان، قرارا بإحالة 4 أشخاص إلى المحاكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية (داعش وجبهة النصرة والجيش السوري الحر) وارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والإرهاب وحيازة أسلحة حربية ومتفجرات.

وشملت القرارات التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، 3 سوريين وآخر لبناني.. حيث جاء بالقرار أن متهمين سوريين قاما بارتكاب جرائم قتل بحق عناصر من القوات المسلحة السورية تنفيذا لأغراض إرهابية وانتمائهما لتنظيم الجيش السوري الحر.

وتبين أن المتهم السوري الثالث، هو أحد عناصر تنظيم داعش في بلدة (عرسال) اللبنانية، وقيامه بحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات واستعمالها بقصد الإرهاب.

كما تبين أن المتهم اللبناني ينتمي لتنظيم جبهة النصرة في بلدة عرسال، وشروعه في قتل عناصر بالجيش اللبناني، وقيامه برصد ومراقبة تحركات الجيش، واستهداف عناصر عسكرية بأسلحة نارية تنفيذا لأغراض إرهابية.
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