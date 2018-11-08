إعلان أسماء معلقي نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي فى رادس

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية عن معلقي المباراة النهائية بين الأهلي والترجي فى دوري أبطال أفريقيا فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب رادس بتونس غدا الجمعة فى تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.



وأكد الشوالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقه على المباراة التي سوف تذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، وبعده بوقت قليل أعلن علي محمد علي تعليقه أيضا على المباراة التي سوف تقام في تمام التاسعة.



يذكر أن لقاء الذهاب كان بتعليق محمد الكواليني ورؤوف خليف فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ببرج العرب بالإسكندرية.



ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التتويج باللقب أو حتى الهزيمة بهدف دون رد، أما الترجي فينبغي عليه الفوز بهدفين دون رد للظفر باللقب.