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حلمي بكر لـ كارمن سليمان :ابحثي عن مدير أعمال لمدير أعمالك

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
كشف الموسيقار حلمي بكر، أن آمال ماهر أفضل صوت نسائي في مصر، يليها كارمن سليمان بوصفها إعجاز غنائي، ونصحها بأن تبحث عن مدير لمدير أعمالها.

أوضح بكر خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية إيمان العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع على صدى البلد، أن كارمن سليمان إعجاز غنائي، وينصحها بالبحث عن مدير أعمال لمدير أعمالها.

وأشار الموسيقار إلى أن نجاح الفنان عن طريق ترديد الجمهور أغاني المطرب، كاشفا أن مشاهدة الفيديوهات هي أكبر جريمة والتي تكون عوضا عن تقديم الأغاني الجيدة.
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