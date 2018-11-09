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شكري يتوجه للمنامة لرئاسة وفد مصر في اللجنة المصرية البحرينية غدا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
سامح شكري
سامح شكري
أ ش أ
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء غد /السبت/ إلى العاصمة البحرينية (المنامة)؛ لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة، التي من المقرر عقدها غدا وبعد غد، برئاسة وزيري خارجية البلديّن. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ اليوم /الجمعة/ بأن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص البلديّن على دورية انعقادها، وتطوير أُطر التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب؛، بما يرقي إلى عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين البلديّن على المستوييّن الشعبي والرسمي. 

وأضاف متحدث الخارجية أن أعمال اللجنة ستشهد التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة، فضلًا عن التشاور والتنسيق بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تعزيزًا للتضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية للّجنة المشتركة تعُقد خلال اليوم الأول على مستوى كبار المسئولين، تمهيدًا لعقد الاجتماع الوزاري للّجنة على مستوى وزيريّ خارجية البلدين.
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