ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وفاة منفذ هجوم الطعن في ملبورن

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:50 ص
الشرطة الأسترالية
الشرطة الأسترالية
أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن منفذ هجوم الطعن في مدينة ملبورن الأسترالية قد توفي بعد نقله إلى المستشفى.

وأوضحت القناة أن الشرطة الأسترالية تتعامل مع الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا، حيث عثرت على عبوات من الغاز في سيارة منفذ عملية الطعن.

واعتقلت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة مشتبها به إثر إصابة عدد محدود من الأشخاص بجروح في حادث طعن بوسط مدينة ملبورن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) عن شرطة ولاية (فيكتوريا) قولها إن الشخص المعتقل تم احتجازه في حالة حرجة، مضيفة أنه تم استدعاء الشرطة في بادئ الأمر بناء على بلاغات تفيد باندلاع حريق في سيارة.

فيما قال مسعفون إنهم عالجوا ثلاثة أشخاص في موقع الحادث، يُعتقد أن أحدهم في حالة حرجة.

وأشارت الشرطة إلى أنهم لا يبحثون عن مشتبه بهم آخرين في هذه المرحلة المبكرة، موضحة أنه لم يتم تحديد ملابسات الحادث بعد في هذه المرحلة.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

أحمد فتحي يطير إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي.. صور

18 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل ودولة عربية

شاهد..لحظة غرق أكبر سفينة حربية نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط

تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم .. فيديو

السعودية تحذر إسرائيل وتطالب بالإنهاء الفوري لاحتلال‎ فلسطين والجولان

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار غزيرة على القاهرة.. اليوم

تقرير رسمي: ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء في تركيا

إجراءات أمنية مشددة حول بعثة الأهلي في تونس

قبل مواجهة الترجي.. جماهير الأهلي تشعل تويتر: التاسعة إن شاء الله

إصابة أكثر من 1400 إسرائيلي بالحصبة ومخاوف من خروج المرض عن السيطرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ابن عطاء الله السكندري
آية سمير توجه رسالة لـ أحمد حلمي: بحبك ونفسي أقابلك
تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم
أبو كب: بدأنا التحضير لمنتدى شباب العالم الثالث..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟