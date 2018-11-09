وفاة منفذ هجوم الطعن في ملبورن

أفادت قناة "العربية" بأن منفذ هجوم الطعن في مدينة ملبورن الأسترالية قد توفي بعد نقله إلى المستشفى.





وأوضحت القناة أن الشرطة الأسترالية تتعامل مع الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا، حيث عثرت على عبوات من الغاز في سيارة منفذ عملية الطعن.





واعتقلت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة مشتبها به إثر إصابة عدد محدود من الأشخاص بجروح في حادث طعن بوسط مدينة ملبورن.





ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) عن شرطة ولاية (فيكتوريا) قولها إن الشخص المعتقل تم احتجازه في حالة حرجة، مضيفة أنه تم استدعاء الشرطة في بادئ الأمر بناء على بلاغات تفيد باندلاع حريق في سيارة.





فيما قال مسعفون إنهم عالجوا ثلاثة أشخاص في موقع الحادث، يُعتقد أن أحدهم في حالة حرجة.



