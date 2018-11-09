باسل خياط ينشر صورة مع زوجته

نشر السوري باسل الخياط صورة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بزوجته ناهد في إحدى المناسبات.



ولاقت الصور إعجاب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه يحظى بجماهيرية كبيرة رغم محدودية ظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بغيره من النجوم.



باسل الخياط قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، آخرها مسلسل "الرحلة" مع حنان مطاوع، مي سليم، ريهام عبد الغفور، إسلام جمال، ثراء جبيل، محمود حجازي، محمد مهران، وآخرون، اخراج حسام علي.