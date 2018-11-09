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حوادث

اختناق 3 أطفال فى حريق بشقتهم بالسويس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
حسن غنيمة
طلبت النيابة العامة بالسويس تحريات إدارة المباحث الجنائية في قضية نشوب حريق داخل وحدة سكنية بمدينة التوفقية كان بداخلها ثلاث أطفال بدون والديهم.

نشب حريق بأحد المنازل بمنطقة التوفيقية بالسويس وتمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس من إنقاذ 3 أطفال وذلك خلال تواجدهم بمفردهم عقب مغادرة والديهم و أخمد رجال الإطفاء قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة .

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى بلاغًا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بمدينة التوفقية بحي فيصل.

وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تعرضهم للاختناق، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة فيصل.
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