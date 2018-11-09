مسعود يشرح ترتيبات إدارة الأهلي لمشاهدة نهائي إفريقيا

أكد العميد حسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في ظل تواجد العميد محمد مرجان مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بتونس، أن النادي بفروعه الثلاثة استعد بكل طاقته لاستقبال الأعضاء الليلة؛ لمشاهدة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي.

قال مسعود إن فرع الجزيرة تم وضع شاشتان عملاقتان به، بالإضافة إلى الشاشة الرئيسية، وكذلك فرع مدينة نصر وضعت به ٣ شاشات بالإضافة للشاشة الرئيسية، كما وضعت شاشتان بفرع الشيخ زايد.



وأضاف مسعود قائلًا: «تم تزويد الفروع الثلاثة بعدد كبير من الكراسي لاستقبال أكبر عدد ممكن من الأعضاء.. كل موظفي النادي في حالة تأهب قصوى وجاهزون لتوفير كل سبل الراحة لأعضاء النادي، وجميع منافذ البيع ستكون مفتوحة قبل وأثناء وبعد المباراة».



وتابع مسعود قائلًا: «نتمنى أن يخرج اليوم بأفضل شكل، وأن ينتهى بما يتمناه الجميع وهو تتويج الأهلي باللقب الإفريقي؛ لتعم السعادة على الجميع».



وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب الجمعة الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لذلك يحتاج الليلة للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الهزيمة بهدف نظيف، للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ ٥ سنوات.