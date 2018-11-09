إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين في سقوط شرفة منزل بالإسكندرية

أدت الأمطار الغزيرة والطقس السيئ الذي تشهده الإسكندرية، اليوم الجمعة، إلى سقوط شرفة عقار قديم بمنطقة المنشية وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص تصادف مرورهم أسفله.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية بلاغا بسقوط شرفة عقار بمنطقة المنشية بدائرة الجمرك، وسط المدينة، وسقوط مصابين.



وانتقلت فرق من قوات الحماية المدنية وقوات الأمن وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث وبالفحص تبين سقوط شرفة عقار قديم على الطريق العام مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص تصادف مرورهم وتحطم سيارتين.