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رياضة

الترجى يكسر عقدة رادس ويهزم الأهلى بثلاثية ويتوج بالعروس الإفريقية ويتأهل لمونديال العالم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:29 م
الأهلى والترجى
الأهلى والترجى
يسرى غازى
تغلب فريق الترجى على نظيره فريق النادى الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد رادس فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا أحرز سعد بقير هدفين وأنيس البدرى هدف.

ونجح لاعبو الترجى فى كسر عقدة فوز المارد الأحمر على ملعب رادس والتفوق على نظيره التونسي على ملعبه ووسط جماهيره فى البطولة الإفريقية بعدما تلقى خسارة فى لقاء الذهاب بنهائى دورى الأبطال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق الترجي بذلك الفوز اللقب الإفريقي للمرة الثالثة فى تاريخه ونجحوا فى بلوغ نهائيات مونديال الأندية للمرة الثانية فى تاريخ النادى التونسي.

وحصد أنيس البدرى نجم الترجى التونسي على لقب هداف دورى أبطال أفريقيا بعد تسجيله ثمانية أهداف كما حصل معين الشعبانى المدير الفنى للفريق البطولة الأولى فى تاريخه كما خسر النادى الأهلى المباراة النهائية على التوالى للمرة الثانية بعدما أخفق فى نهائى البطولة الأفريقية العام الماضى.
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