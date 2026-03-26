أجلوا السفر.. خبير مروري يحذر من التكدسات على الطرق بسبب حالة الطقس

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل الحالة المرورية وجهود الدولة للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التي ضربت البلاد مؤخراً، مشيراً إلى أن الوعي الاستباقي وتحذيرات هيئة الأرصاد ساهما في تقليل حدة التكدسات، خاصة بعد قرار تعليق الدراسة وتحويلها "أونلاين"، مما خفف الضغط عن المحاور الرئيسية.

وأوضح خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم روان أبو العينين أن الأمطار الغزيرة تسببت في ظهور تراكمات مائية أثرت على حركة السير في نقاط حيوية، أبرزها منطقة المعادي على الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان، بالإضافة إلى طريق الواحات بمحيط مدينة زويل.



وتابع أن تأثر بعض الأنفاق مثل نفق الأزهر، ونفق NA، ونفق الجلاء بالدقي، مؤكداً أن أجهزة الحماية المدنية وسيارات الشفط تعاملت فوراً مع هذه البؤر، ولا تزال الجهود مستمرة لتطهير شوارع القاهرة الجديدة.

ووجه الخبير المروري روشتة إرشادات للسائقين لضمان السلامة، مشدداً على ضرورة تجنب الأنفاق تماماً أثناء الهطول والاعتماد على المسطحات العلوية مثل كوبري أكتوبر و15 مايو، مع الابتعاد عن مناطق الأعمال والتحويلات كشارع الهرم. كما نصح بضرورة:

تخفيض السرعة: الالتزام بـ 30 كم/ساعة داخل المدن لتجنب الانزلاق على الأسفلت المبلل.

الفحص الفني: التأكد من سلامة "المساحات" وضغط الإطارات وإحكام غلق الأبواب.

الإضاءة والمسافات: استخدام أنوار الشبورة، وعدم تغيير الحارة المرورية إلا بعد إعطاء إشارة ضوئية بوقت كافٍ (60-90 ثانية).

نداء للمواطنين وأرقام الطوارئ وفي ختام تصريحاته، ناشد اللواء أحمد هشام المواطنين بضرورة تأجيل السفر غير الضروري والاعتماد على وسائل النقل الجماعي (المترو والقطارات) لتقليل الكثافات، مذكرًا بأرقام الطوارئ: 136 لمحافظة القاهرة و 114 لمحافظة الجيزة للإبلاغ عن أي أعطال أو تراكمات تعيق الحركة.



