الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد

جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن البلاد لا تزال تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي بعد موجة صعبة خلال الساعات الماضية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على عدد كبير من المحافظات.

تدهور الرؤية في جنوب الصعيد

حذرت منار غانم في تصريحات لصباح الخير يا مصر من استمرار تدهور الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق جنوب الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت أن بعض المناطق مثل أسوان سجلت انخفاضًا كبيرًا في مستوى الرؤية وصل إلى نحو 500 متر، ما يشكل خطورة على الطرق السريعة والصحراوية، ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

 أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

أكدت أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم، لكنها أقل حدة مقارنة بالأمس، حيث تشمل:

السواحل الشمالية

الوجه البحري

القاهرة الكبرى

خليج السويس

شمال وجنوب سيناء

وأشارت إلى أن الأمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وقد تكون رعدية في بعض المناطق، مع تكرارها على فترات متقطعة.

 تفاصيل الحالة الجوية خلال اليوم

أوضحت منار غانم أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي يؤدي إلى:

أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد

امتداد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الصعيد والبحر الأحمر

وأكدت أن شدة الأمطار تقل تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

 رياح قوية تزيد الإحساس بالبرودة

لفتت إلى نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و50 كم/س، ما يؤدي إلى:

زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

إثارة الرمال والأتربة

تراجع مستوى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المكشوفة

 تحذيرات من الظواهر الجوية الخطرة

حذرت من احتمالية تكوّن سحب رعدية بنسبة تقارب 30%، قد يصاحبها:

نشاط رياح قوية ومفاجئة

سقوط أمطار رعدية

احتمالية حدوث برق

تساقط حبات البرد في بعض المناطق

كما شددت على ضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية والمباني القديمة، حفاظًا على السلامة.

فرص ثلوج على المرتفعات

أشارت إلى وجود احتمالية لتساقط الثلوج على المرتفعات العالية، خاصة في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر، مثل سانت كاترين.

 نصائح مهمة للمواطنين

اختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة:

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر

توخي الحذر أثناء القيادة

تجنب أماكن تجمع المياه والأتربة

الالتزام بإرشادات السلامة خلال التقلبات الجوية

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة من موقع الهجوم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

الهيئة العامة للارصاد الجوية

رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حالة الطقس غدًا الخميس.. عاصفة رعدية وانخفاض تدريجي في الأمطار

حالة الطقس غدًا الخميس.. تحسن نسبي وانخفاض تدريجي في الأمطار

عفاف الهلاوي

ماما عفاف الهلاوي لصدى البلد: برنامج سينما الأطفال وقف بعد ارتدائي الحجاب.. «صفوت الشريف قاللي ممنوع على الشاشة»

ترشيحاتنا

رحيل أسطورة في أنفيلد

بعد 9 سنوات داخل قلعة انفيلد.. أين يتجه صلاح خلال الفترة القادمة؟

أزمة مصر للطيران

مشهد يثير الجدل .. ويشعل أزمة بمصر للطيران

سحب لقب أمم إفريقيا 2023 من السنغال

مدرب السنغال يُسلم كأس أفريقيا للقوات المسلحة لتأمينها في داكار

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد