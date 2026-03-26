الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن البلاد لا تزال تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي بعد موجة صعبة خلال الساعات الماضية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على عدد كبير من المحافظات.

تدهور الرؤية في جنوب الصعيد

حذرت منار غانم في تصريحات لصباح الخير يا مصر من استمرار تدهور الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق جنوب الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت أن بعض المناطق مثل أسوان سجلت انخفاضًا كبيرًا في مستوى الرؤية وصل إلى نحو 500 متر، ما يشكل خطورة على الطرق السريعة والصحراوية، ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

أكدت أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم، لكنها أقل حدة مقارنة بالأمس، حيث تشمل:

السواحل الشمالية

الوجه البحري

القاهرة الكبرى

خليج السويس

شمال وجنوب سيناء

وأشارت إلى أن الأمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وقد تكون رعدية في بعض المناطق، مع تكرارها على فترات متقطعة.

تفاصيل الحالة الجوية خلال اليوم

أوضحت منار غانم أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي يؤدي إلى:

أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد

امتداد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الصعيد والبحر الأحمر

وأكدت أن شدة الأمطار تقل تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

رياح قوية تزيد الإحساس بالبرودة

لفتت إلى نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و50 كم/س، ما يؤدي إلى:

زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

إثارة الرمال والأتربة

تراجع مستوى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المكشوفة

تحذيرات من الظواهر الجوية الخطرة

حذرت من احتمالية تكوّن سحب رعدية بنسبة تقارب 30%، قد يصاحبها:

نشاط رياح قوية ومفاجئة

سقوط أمطار رعدية

احتمالية حدوث برق

تساقط حبات البرد في بعض المناطق

كما شددت على ضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية والمباني القديمة، حفاظًا على السلامة.

فرص ثلوج على المرتفعات

أشارت إلى وجود احتمالية لتساقط الثلوج على المرتفعات العالية، خاصة في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر، مثل سانت كاترين.

نصائح مهمة للمواطنين

اختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة:

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر

توخي الحذر أثناء القيادة

تجنب أماكن تجمع المياه والأتربة

الالتزام بإرشادات السلامة خلال التقلبات الجوية