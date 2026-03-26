أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وموعد انتهاء عدم الاستقرار

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بدرجات الحرارة بالمحافظات اليوم، الخميس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، إستمرار حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتعرض القاهرة الكبري والوجه البحري وسيناء، إلى جانب مناطق من شمال الصعيد، لسقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بتساقط حبات البرد.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الأمطار تأتي نتيجة تكاثر السحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة، والتي يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح، خاصة بفعل الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأكدت الأرصاد، إستمرار هذه الأجواء غير المستقرة خلال الساعات القادمة، مع إحتمالية تجدد سقوط الأمطار الرعدية على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة بالمحافظات:

القاهرة الكبري: 20 درجة مئوية

الإسكندرية: 17 درجة مئوية

شرم الشيخ: 19 درجة مئوية

مطروح: 17 درجة مئوية

أسوان: 23 درجة مئوية