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بين الناس

سكان التجمع يستغيثون برئيس الوزراء بعد فشل التعامل مع الأمطار .. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:24 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى سكان الحي الثالث بالتجمع الخامس، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، الإخباري، من عدم جاهزية جهاز القاهرة الجديدة لاستقبال موسم السيول، بعد تراكم مياه الأمطار في الشوارع وانقطاع الكهرباء أمس الجمعة نتيجة سقوط الأمطار.

وقال محمد عبدالعزيز أحد سكان التجمع الخامس في رسالته لـ صدى البلد: «مع أول تجربة لسقوط الأمطار بعد الكارثة التي شهدها التجمع الخامس العام الماضي كشفت عورة جاهزية جاهز القاهرة الجديدة والتجمع لفصل الشتاء وسقوط الأمطار».

وتابع: «رغم ان المطرة كانت بسيطة ومحدودة إلا إنها فضلت متراكمه في الشوارع لساعات.. وأدت لإنقطاع الكهرباء عن العديد من أحياء التجمع الخامس.. ودا سبب مشاكل لكل سكان منطقة التجمع».

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بضرروة التشديد على جهاز القاهرة الجديدة بتكثيف الاستعدادات لفصل الشتاء وتوفير العديد من البدائل لأي طوارئ قد تتعرض لها المدينة.

سكان التجمع يستغيثون برئيس الوزراء بعد فشل التعامل مع الأمطار .. فيديو
سكان التجمع يستغيثون برئيس الوزراء بعد فشل التعامل مع الأمطار .. فيديو
سكان التجمع يستغيثون برئيس الوزراء بعد فشل التعامل مع الأمطار .. فيديو
سكان التجمع يستغيثون برئيس الوزراء بعد فشل التعامل مع الأمطار .. فيديو
سكان التجمع يستغيثون برئيس الوزراء بعد فشل التعامل مع الأمطار .. فيديو
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