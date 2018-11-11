الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة تواصل أعمالها

تواصل الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة فعالياتها اليوم الأحد، في العاصمة المنامة، برئاسة وزيري خارجية البلديّن، وبحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الإقتصادى الثنائي المشترك ودعم وتيسير حركة التجارة البينية.



وتأتي اللجنة في إطار اتفاقية للتعاون فى المسائل الجمركية بين مصر والبحرين والتى من المتوقع أن تنعكس نتائجها وآثارها على تعميق حركة التجارة البينية.



قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تولي اهتماما خاصا بهذه اللجنة ونتمنى لها النجاح والوصول لأهدافها وتعزيز ما تنتهجه الدولتان من سياسات إقتصادية تسهم فى تشجيع الإستثمار وإعطاء فرصه أكبر لزياده الانتاج و توسيع الطاقات الإنتاجية وما يترتب عليه من زياده الطاقه التصديرية والتعاون والعمل المشترك من أجل تيسير حركه التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار لإعطاء فرصة أكبر لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية وماسوف يترتب علية من زيادة الطاقة التصديرية.