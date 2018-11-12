الحجار يختتم فعاليات الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور بـ اللي بنى مصر.. صور

اختتم المطرب على الحجار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية السابع والعشرون المقامة على مسرح أوبرا دمنهور أمس والتي انتهت قبل قليل بأغنية "اللي بنى مصر" وسط حضور وتفاعل غفير من الجمهور.



وشدى الحجار، بمجموعة متنوعة من أغانيه منها: "أنا مش عابر سبيل - من غير ما تتكلمى - على قد ما حبينا - فى قلب الليل - ريشة - عنوان بيتنا - جوا حضنى - ما تصدقيش - مسألة مبدأ - الليل واخره - سمرا وبعيون كحيلة - بتونس بيك".



وأحيا الفاصل الغنائي الأول من الحفل مجموعة من نجوم دار الأوبرا المصرية هم: "مصطفى النجدي ومحمد شوقي ومحي صلاح وحسناء"، وشدوا بباقة متنوعة من الأغاني التراثية هي: "أوعى تحب يا قلبي - ياللي سامعني - الليالي - يا حلو صبح - جميل وأسمر - ليلة حب".