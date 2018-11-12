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محافظات

3 تحديات تواجه تنفيذ كوبري الشط العائم .. وترسانة بورسعيد تتغلب عليها

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
انجي هيبة
واجهت فكرة تصميم وتنفيذ كوبري الشط العائم بمدينة السويس، ثلاثة تحديات، تغلب عليها قسم التصميم بترسانة بورسعيد البحرية، وهي المنوط لها وضع التصميمات الخاصة بمشروع الكباري العائمة بمدن القناة الثلاث برئاسة المهندس احمد البربري.

في هذا السياق، يكشف المهندس السيد بخيت السيد، نائب مدير ادارة الترسانات لصدي البلد، التحديات وكيفية التغلب عليها، مؤكدا أن التصميم والتنفيذ كان بايدي وعقول مصرية 100% ، دون الاستعانة بخبرات أجنبية في هذا المجال، وان العمل كان يجري علي قدم وساق وكخلية نحل لانجازه بدقة متناهية.

وتابع بخيت:"تم تصميم وتصنيع الكوبري طبقا لاحدث القواعد العالمية للمنشآت البحرية وتم اعتماد الرسومات والاشراف علي البناء من خلال هيئة الإشراف الدولية الفرنسية BV".

يقول نائب مدير الترسانات:" واجه قسم التصميم بترسانة بورسعيد،البحرية بعض التحديات اثناء العمل علي المشروع وهي اختلاف الظروف البيئية لموقع الكوبري حيث ان سرعة التيار للمياه بمنطقة الشط اربعة اضعاف سرعته بمناطق الكباري السابق بناؤها مما استلزم عمل تصميم جديد يقلل من تأثير سرعة التيار علي جسم الكوبري مع زيادة وحدات الدفع الثلاثية بدلا من اثنين كباقي الكباري".

ويشير الي اختلاف المد والجذر حيث ان الفرق بين اقصي مد واقل جذر في منطقة الشط يصل الي 2.25 متر بينما باقي مناطق الكوبري 1 متر مما استلزم إعادة تصميم باب الكوبري بنظام الرفع الخاص به ليستوعب العمل في جميع حالات المد والجذر الموجودة بمنطقة الشط.

ويكشف المهندس احمد البربري رئيس قسم التصميم بترسانة بورسعيد البحرية، اختلاف الفتحة الملاحية لموقع الكوبري عن الفتحة الخاصة لكوبري النصر او الكباري بمنطقة نمرة 6 والقنطرة وسرابيوم مما تطلب اعادة تصميم البنتونات لتكون 75 مترا بدلا من 85 مترا لتناسب الفتحة الملاحية الجديدة.

وجاء إنشاء كوبري الشط او الشهيد الشبراوي، استجابة من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة لمطالب نواب مدينة السويس والأهالي بشأن استبدال المعديات المتهالكة في التنقل والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا علي أرواح المواطنين.

ووافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس علي اطلاق اسم الشهيد الرائد احمد عمر الشبراوي، والملقب بتلميذ العقيد احمد منسي، علي كوبري الشط العائم بمدينة السويس، والذي تنفذه شركات هيئة القناة، وسيتم افتتاحه الرسمي نهاية ديسمبر المقبل.
3 تحديات تواجه تنفيذ كوبري الشط العائم .. وترسانة بورسعيد تتغلب عليها
3 تحديات تواجه تنفيذ كوبري الشط العائم .. وترسانة بورسعيد تتغلب عليها
3 تحديات تواجه تنفيذ كوبري الشط العائم .. وترسانة بورسعيد تتغلب عليها
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