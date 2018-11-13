شعبان عبد الرحيم: كنت بدخن وأنا باغني هبطل السجاير

أكد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، أنه كان يدخن 5 علب سجائر يوميا، وحصل على جائزة في التدخين، معقبا:"ندمان على الفترة اللى كنت بدخن فيها، وانصح كل من يدخن بالتوقف، وكنت بدخن أثناء أغنية أنا هبطل السجاير وأكون إنسان جديد".



وتابع "عبدالرحيم" خلال لقائه ببرنامج "صبايا" المذاع على فضائية «الحياة»:"قعدت في غرفة العناية المركزة 15 يوما متواصلة، ولا أخاف من الموت.. وأتمنى الموت حاليا، ومش خايف من لقاء ربنا".



ونوه:"وعدت زوجتى الراحلة بانى لن أتزوج ولن أتزوج، ولدى 5 أولاد وفتاة واحدة، وأبلغ من العمر 64 عاما".