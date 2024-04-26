عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قانون إدارة المنشآت الصحية يستهدف تقديم خدمات طبية متميزة

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت الدكتور شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون  منح شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلي  النهوض بالمنظومة الصحية مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم أن القانون وضع ضوابط لمنح القطاع الخاص الإستثمار في القطاع الصحي بادارة المستشفيات بما يضمن رفع كفائتها وتقديم خدمة صحية عالية للمواطن.

 

وأشارت " نبيه" إلي ان القانون شدد على مراعاة شروط وقواعد وإجراءات، وتمثلت في الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.


وأكدت " نبيه" أن القانون نص لى ضرورة الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، فضلا عن توافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء مما يعكس حرص الحكومة علي الحفاظ علي تلك المنشات عالية الجودة وتقديم خدمات صحية للمواطن .


وأشارت" نبيه" أن الدولة حريصة علي دعم القطاع الخاص وكذلك الأهلي لما لهم من دور كبير جنب إلي جنب مع الحكومة ، في كافة القطاعات ومنها الصحة 
وكانت وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

شيماء محمود نبيه مجلس النواب المنشآت الصحية القطاع الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف يكشف عن تطبيقات حسن الخلق في الإسلام

جتتي نحست.. رمضان صبحي يرد علي هتافات جماهير الأهلي ضده

الدفاع الفرنسية: قوة التدخل السريع الأوروبية جاهزة للعمل بحلول عام 2025

محكمة تركية تقضي بالسجن مدى الحياة على متهمة في تفجير إسطنبول

معمولي سحر وفكيت البامبرز.. ماذا قال قاتـ.ل صغيرة مدينة نصر في مسرح الجريمة؟

نصب على المواطنين.. ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تستعرض رشاقتها بفستان أنيق

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

سحرية| 7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ