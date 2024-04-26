برلمانية: قانون إدارة المنشآت الصحية يستهدف تقديم خدمات طبية متميزة

أكدت الدكتور شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون منح شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلي النهوض بالمنظومة الصحية مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم أن القانون وضع ضوابط لمنح القطاع الخاص الإستثمار في القطاع الصحي بادارة المستشفيات بما يضمن رفع كفائتها وتقديم خدمة صحية عالية للمواطن.

وأشارت " نبيه" إلي ان القانون شدد على مراعاة شروط وقواعد وإجراءات، وتمثلت في الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.



وأكدت " نبيه" أن القانون نص لى ضرورة الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، فضلا عن توافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء مما يعكس حرص الحكومة علي الحفاظ علي تلك المنشات عالية الجودة وتقديم خدمات صحية للمواطن .



وأشارت" نبيه" أن الدولة حريصة علي دعم القطاع الخاص وكذلك الأهلي لما لهم من دور كبير جنب إلي جنب مع الحكومة ، في كافة القطاعات ومنها الصحة

وكانت وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.