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فيديو جراف

فيديو جراف| طفلة تقتل رضيعا عمره 6 أشهر.. والقاضي يصدر حكما صادما

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
مريم خالد


تلقت شرطة ويسكونسن الأمريكية مكالمة طوارئ تفيد بتعرض رضيع لحادث سقوط بأحد مراكز الأطفال، وبعد استجواب المسئولين والشهود تبين أن المشتبه به الرئيسي هو طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام.

واستجوبت الشرطة الطفلة، التي قالت إنها كانت تحمله لكنه سقط منها دون قصد وعندما بدأ في البكاء خافت ودهست رأسه بالخطأ.

وأجرى الطب الشرعي الفحوصات على الرضيع وتبين أن الأمر ليس مجرد حادث دون قصد، لكن الطفل تعرض للدهس العمد بشكل متكرر من قبل الفتاة.

وعلى أثر اتهامها بالقتل العمد، تعامل القضاء مع الطفلة بحزم شديد، حيث قيدوها بالأصفاد وتم وضعها تحت الحراسة وحجزها في سجن الأحداث وتغريمها 50 ألف دولار.
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