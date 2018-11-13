محافظ دمياط تتابع الخطوات الخاصة بتطوير بحيرة المنزلة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ظهر اليوم اجتماعا موسعا بحضور اللواء إبراهيم سلامة نائب مدير أمن دمياط واللواء حسن عفيفى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية والثروة السمكية بدمياط و بعض مستأجري المزارع السمكية ببحيرة المنزلة وذلك لمتابعة الخطوات الخاصة بتطوير وتطهير البحيرة.



حيث أشارت المحافظ فى مستهل الاجتماع إلى أهمية هذا المشروع المتكامل والذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا لتحسين جودة المياه ببحيرة المنزلة وإعادة الصيد الحر بها.



وناقشت الدكتورة منال عوض موقف مستأجرى المزارع السمكية بجنوب البحيرة و كذلك كافة المشاكل الخاصة بتوفير مساحات بديلة لهم مؤكدة أنه سيتم عمل دراسة شاملة لإيجاد حلول نهائية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع مصلحة المستأجرين.



وفى نهاية الاجتماع.. وجهت محافظ دمياط إلى هيئة الثروة السمكية بتقديم كافة الإحداثيات الخاصة بمنطقة أبو الروس بالبحيرة لبدء اتخاذ إجراءات تدبيشها لتوفير مساحات بديلة لمستأجرى المزارع السمكية مشددة على إزالة كافة التعديات بالمنطقة.