حاسبات عين شمس تتأهل لمسابقة عالمية للبرمجيات



أعلنت د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن تأهل الكلية للمسابقة العالمية للبرمجيات، والتي من المقرر انعقادها بالبرتغال العام المقبل.



أضافت بدر، في بيان للجامعة، أن تأهل الكلية جاء عقب حصولها على المركز الرابع، بين الفرق المشاركة رسميا، في المسابقة العربية وشمال أفريقيا للبرمجيات، والتى أقيمت بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 130 فريق ممثلين عن الكليات الهندسية بالجامعات العربية وشمال أفريقيا، من بينهم 5 فرق يمثلون كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.



ضم الفريق المتأهل كلًا من: الطالب عبد الرحمن أكرم، بالفرقة الثالثة، الطالب محمد أحمد، بالفرقة الرابعة، والطالب خالد عادل، بالفرقة الرابعة، ومدربة الفريق نور الله عاطف، مشيدة بالأداء المتميز للفريق والقدرة التنافسية العالية.



يذكر أن الكلية حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للبرمجة.