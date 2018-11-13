وديتان للمصري في التوقف الدولي استعدادا لحرس الحدود

اتفق الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر على إقامة مباراتين وديتين للفريق، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي تجمع المصري بنظيره حرس الحدود والمقرر إقامتها في الخامسة والربع مساء الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري.



ومن المقرر أن يستضيف المصري على الاستاد في الثالثة والنصف عصر بعد غدٍ الخميس فريق الباطن السعودي ،صاحب المركز الثالث عشر بدوري المحترفين السعودي ،والذي ينتظم بمعسكر مغلق بالقاهرة حاليًا.



فيما سيلاقي المصري فريق الشباب تحت 21 عامًا في مباراة تجريبية ودية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر الجمعة على استاد المصري أيضًا.