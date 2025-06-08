درجات الحرارة غدا | شديد الحرارة صباحا معتدل ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن تفاصيل طقس غدا الأثنين ، ليكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية ،معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.

أفدت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس الأثنين سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا ، تكون تكون كثيفة أحيانا ،على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وعن حالة البحر ، نوهت هيئة الأرصاد ، أن البحر المتوسط يشهد أرتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر ، والبحر الأحمر 1.5إلى 2 متر من ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة المتوقعة



فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 35 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 33 20

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 28 21

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 37 20

السويس 36 21

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 34 21

نخل 34 14

كاترين 30 12

الطور 33 24

طابا 32 21

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 29 19

العلمين 28 18

مطروح 27 19

السلوم 32 20

سيوة 37 19

رأس غارب 37 25

الغردقة 37 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 35 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24