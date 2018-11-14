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أخبار البلد

الجالية المصرية بروما: اهتمام إعلامي كبير بحضور الرئيس قمة باليرمو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:32 ص
السفير السيسي في
السفير السيسي في باليرمو
سعيد العربي
قالت الجالية المصرية فى إيطاليا برئاسة المهندس عادل عامر إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى قمة باليرمو لاقت اهتماما إعلاميا عالميا وايطاليا حيث أشادت الصحف والإعلام الإيطالى بوجود زعيم كبير مثل رئيس مصر بالقمة. 

وقال المهندس عادل عامر رئيس الجالية إن الشارع الإيطالى بدا يتحدث عن أن مصر قوة فى المنطقة بقيادة قوية حكيمة شجاعة واليوم نفخر ونسعد عندما نسمع الإيطاليين يتحدثون عن رئيس مصر بهذه الصورة التى اعادت علاقات قوية ووطيدة بين البلدين فاليوم أقدر أن أقول مصر هى إيطاليا وإيطاليا هى مصر وأنها الشريك التجارى الاول فى أوروبا بالنسبة لمصر من خلال دور دبلوماسى قوى متمثل فى سفير مصر بإيطاليا هشام بدر .

من ناحية أخرى قال إسلام السويسى عضو الجالية المصرية فى إيطاليا إن أبناء الجالية اليوم فى قمة السعادة عندما يسمع من الشارع الإيطالي العادى يتحدث عن رئيس مصر ويصفونه بالرجل الذى حما المنطقة من دمار ولولا وجوده فى قمة باليرمو لا حل فى ليبيا لان مصر استطاعت أن تلعب دورا محوريا فى المنطقة قيادة قوية أجبرت العالم على احترام مصر والمصريين فخر لكل مصرى ومصرية فى الداخل والخارج.

وناشد السويسي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيارة العاصمة الإيطالية روما فى القريب العاجل لما وجدناه من عمق العلاقات المصرية الإيطالية وحب الشعب الإيطالى للرئيس ليس من فراغ إنما كان من جهد وعمل وحكمة تخطيت الصعاب والأزمات حاربت الإرهاب والتطرف نيابة عن العالم فينظر العالم إلينا ومستغربين من هذه الإنجازات فى عدة سنوات قليلة حتى بعض الأوروبيين منذ فترة قليلة يقولون لنا" اعملوا حسابكم احنا جايين نشتغل عندكم عام 2021" مما يرونه ويسمعون عن مصر ورئيس مصر مضيفا"عندما سمعت هذا الكلام سعدت به أن أسمع هذا الكلام فى الخارج عن مصر".
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