الهدوء والاستماع الفعال أهمها.. مهارات تحسن تواصلك مع كبار السن

الهدوء والاستماع الفعال هما من أهم المهارات التي يمكن أن تحسن تواصلك مع كبار السن، إليك بعض المهارات الأساسية التي يمكنك تطويرها، بحسب ما نشره موقع إكسبريس:

مهارات تحسن تواصلك مع كبار السن

الهدوء: كبار السن قد يواجهون صعوبة في التواصل أو قد يشعرون بالقلق أو الضيق، يجب أن تتبنى موقفًا هادئًا ومتسامحًا لتهدئة الأجواء وإظهار الاهتمام والتفهم. حاول أن تتحكم في طريقة تعبيرك وتجنب ردود الفعل العاطفية القوية.

الاستماع الفعال: قم بالاستماع الجيد لما يقوله كبار السن وحاول فهم مشاعرهم واحتياجاتهم. امنحهم الوقت الكافي للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم دون التدخل أو التقاطع. تجنب التحدث بشكل متقطع أو تقطيع الكلمات، واستخدم لغة بسيطة وواضحة.

الاهتمام والتفهم: أظهر اهتمامًا حقيقيًا بما يقوله كبار السن وعبِّر عن التفهم والتعاطف. قد يشعر كبار السن بالوحدة أو عدم الاهتمام من الآخرين، لذا فتقديم الدعم العاطفي والمشاركة في حياتهم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير.

استخدام لغة الجسد: تذكر أن لغة الجسد تلعب دورًا هامًا في التواصل، استخدم لغة الجسد المفتوحة مع كبار السن، مثل التوجه نحوهم، والابتسامة، وتجنب النظرات الاستفزازية أو الانزعاج.

توضيح وتكرار: في حالة عدم الفهم الكامل لما يقوله كبار السن، قم بإعادة صياغة الأسئلة أو التعبيرات للتأكد من الفهم الصحيح. يمكنك أيضًا تكرار المعلومات الرئيسية التي قدمها الشخص للتأكيد على أنك قد استوعبت ما قاله.

الصبر والتفاهم: كبار السن قد يحتاجون إلى وقت أطول للتعبير عن أفكارهم أو للرد على الأسئلة. يجب أن تكون صبورًا ومتفهمًا وتعطيهم الوقت الكافي للتعبير عن أنفسهم دون الشعور بالعجلة.

باستخدام هذه المهارات، يمكنك تحسين تواصلك مع كبار السن الهدوء والاستماع الفعال للأشخاص المسنين، تذكر أن كل شخص فريد وقد يكون لديه احتياجات وتحديات مختلفة، لذا يُفضل أن تعتمد على المرونة وتكييف أسلوبك وتواصلك وفقًا لكل حالة.