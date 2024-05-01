عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الهدوء والاستماع الفعال أهمها.. مهارات تحسن تواصلك مع كبار السن

مهارات تحسن تواصلك
مهارات تحسن تواصلك مع كبار السن

الهدوء والاستماع الفعال هما من أهم المهارات التي يمكن أن تحسن تواصلك مع كبار السن، إليك بعض المهارات الأساسية التي يمكنك تطويرها، بحسب ما نشره موقع إكسبريس:

سرايا القدس تكشف عن مشاهد لقصف جنود الاحتلال في محور نتساريم

أنا سينجل.. طلاق ندى الكامل من زوجها الثالث

مهارات تحسن تواصلك مع كبار السن

الهدوء: كبار السن قد يواجهون صعوبة في التواصل أو قد يشعرون بالقلق أو الضيق، يجب أن تتبنى موقفًا هادئًا ومتسامحًا لتهدئة الأجواء وإظهار الاهتمام والتفهم. حاول أن تتحكم في طريقة تعبيرك وتجنب ردود الفعل العاطفية القوية.

الاستماع الفعال: قم بالاستماع الجيد لما يقوله كبار السن وحاول فهم مشاعرهم واحتياجاتهم. امنحهم الوقت الكافي للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم دون التدخل أو التقاطع. تجنب التحدث بشكل متقطع أو تقطيع الكلمات، واستخدم لغة بسيطة وواضحة.

الاهتمام والتفهم: أظهر اهتمامًا حقيقيًا بما يقوله كبار السن وعبِّر عن التفهم والتعاطف. قد يشعر كبار السن بالوحدة أو عدم الاهتمام من الآخرين، لذا فتقديم الدعم العاطفي والمشاركة في حياتهم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير.

استخدام لغة الجسد: تذكر أن لغة الجسد تلعب دورًا هامًا في التواصل، استخدم لغة الجسد المفتوحة مع كبار السن، مثل التوجه نحوهم، والابتسامة، وتجنب النظرات الاستفزازية أو الانزعاج.

توضيح وتكرار: في حالة عدم الفهم الكامل لما يقوله كبار السن، قم بإعادة صياغة الأسئلة أو التعبيرات للتأكد من الفهم الصحيح. يمكنك أيضًا تكرار المعلومات الرئيسية التي قدمها الشخص للتأكيد على أنك قد استوعبت ما قاله.

الصبر والتفاهم: كبار السن قد يحتاجون إلى وقت أطول للتعبير عن أفكارهم أو للرد على الأسئلة. يجب أن تكون صبورًا ومتفهمًا وتعطيهم الوقت الكافي للتعبير عن أنفسهم دون الشعور بالعجلة.

باستخدام هذه المهارات، يمكنك تحسين تواصلك مع كبار السن الهدوء والاستماع الفعال للأشخاص المسنين، تذكر أن كل شخص فريد وقد يكون لديه احتياجات وتحديات مختلفة، لذا يُفضل أن تعتمد على المرونة وتكييف أسلوبك وتواصلك وفقًا لكل حالة.

مهارات كبار السن التواصل الاستماع الفعال لغة الجسد استخدم لغة الجسد الكامل الصبر والتفاهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

وفد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين يصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

أحمد عمر هاشم: القرآن الكريم قيد الله له من يحفظونه في الصدور.. شاهد

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

ترشيحاتنا

ممرضة تنهي حياة عامل دفاعا عن شرفها ووالدها بالمقطم.. اعرف الحكاية

في عيد ميلادها الـ25.. 10 صور آثارت الجدل لـ منة عرفة

الحوار الوطني: عمالنا ركيزة الوطن الأساسية وبسواعدهم ستبقى رايته دائما مرفوعة

لسرعة اتخاذ الإجراءات.. هيئة الطرق تخصص خطا ساخنا وواتساب لتلقي شكاوى المواطنين

صحف الكويت| أمير البلاد يغادر مصر ويشكر السيسي.. وبلينكن: أمريكا مصممة على اتفاق وقف نار بين إسرائيل و«حماس»

بشرى سارة.. تطبيق قانون التصالح الجديد في القاهرة 7 مايو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم فنان التروكاج أحمد عرابي وإسلام كمال في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

من المطبخ التايلندي.. طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ