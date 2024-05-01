إنقاذ مخزن أدوات صحية بجسر السويس من الاحتراق| صور

‏أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة مخزن أدوات صحية بجسر السويس من كارثة محققة، بعد اشتعال النيران داخل المخزن، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل تدمير محتويات المخزن، وتولت النيابة العامة التحقيق.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مخزن أدوات صحية في شارع متفرع من جسر السويس.

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بثلاثة سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ونجحت القوات في محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى محتويات المخزن الذي يحوي كميات هائلة من الأدوات الصحية والسيراميك على مساحة 5000 متر تقريباً.

تم تحرير محضر، وجار كشف ملابسات الحريق لبيان سببه.

وتبين من المعاينة الأولية احتراق كميات كبيرة من المخلفات التي كانت داخل المخزن من كراتين وعروق خشبية دون أي إصابات.

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