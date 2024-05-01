عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ مخزن أدوات صحية بجسر السويس من الاحتراق| صور

الحريق
الحريق

‏أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة مخزن أدوات صحية بجسر السويس من كارثة محققة، بعد اشتعال النيران داخل المخزن، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل تدمير محتويات المخزن، وتولت النيابة العامة التحقيق.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مخزن أدوات صحية في شارع متفرع من جسر السويس.

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بثلاثة سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ونجحت القوات في محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى محتويات المخزن الذي يحوي كميات هائلة من الأدوات الصحية والسيراميك على مساحة 5000 متر تقريباً.

تم تحرير محضر، وجار كشف ملابسات الحريق لبيان سببه.

وتبين من المعاينة الأولية احتراق كميات كبيرة من المخلفات التي كانت داخل المخزن من كراتين وعروق خشبية دون أي إصابات.

9ae77ca5-044d-40b3-9bba-9f9f02c6927c
9ae77ca5-044d-40b3-9bba-9f9f02c6927c
44ef0cf5-4456-4b66-b8b0-6f7ae8ccaebe
44ef0cf5-4456-4b66-b8b0-6f7ae8ccaebe
أدوات صحية اشتعال النيران الادوات الصحية اطفاء القاهرة السيراميك الحماية المدنية القاهرة جسر السويس حريق نشوب حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

وفد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين يصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

دخل يلهو بالألعاب بمحطة وقود بالقاهرة وخرج جثة.. ما قصة الطفل أنس؟

أمن القاهرة يلقي القبض على مروجي المواد المخدرة| صور

القبض على عصابتين لسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة | صور

سقوط عصابة تسرق الأبواب الحديدية من مقابر الخليفة| تفاصيل

مشاجرة بالأسلحة النارية في البساتين.. والأمن يتدخل

تصاعد أدخنة من عقار بالزمالك .. والحماية المدنية: إحتراق جزء من شقة

رعب فى بولاق .. اندلاع النيران فى سيارة بمنطقة وكالة البلح ..شاهد

شرز أنبوبة يحرق محتويات مصنع فوم في مدينة بدر | انفراد

ترشيحاتنا

ممرضة تنهي حياة عامل دفاعا عن شرفها ووالدها بالمقطم.. اعرف الحكاية

في عيد ميلادها الـ25.. 10 صور آثارت الجدل لـ منة عرفة

الحوار الوطني: عمالنا ركيزة الوطن الأساسية وبسواعدهم ستبقى رايته دائما مرفوعة

لسرعة اتخاذ الإجراءات.. هيئة الطرق تخصص خطا ساخنا وواتساب لتلقي شكاوى المواطنين

صحف الكويت| أمير البلاد يغادر مصر ويشكر السيسي.. وبلينكن: أمريكا مصممة على اتفاق وقف نار بين إسرائيل و«حماس»

بشرى سارة.. تطبيق قانون التصالح الجديد في القاهرة 7 مايو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم فنان التروكاج أحمد عرابي وإسلام كمال في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

من المطبخ التايلندي.. طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ