آخر التطورات.. حماس تطلب من الوسطاء توضيح شروط الهدنة وصفقة الرهائن

كشف مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، أن حماس طلبت من الوسطاء المصريين والقطريين تقديم توضيحات بشأن شروط اقتراح الهدنة الأخير الذي تجري مناقشته كجزء من المفاوضات مع إسرائيل.

ويقول المسؤول، الذي له علاقة وثيقة بالمحادثات وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة الصفقة بحرية، إن حماس تريد شروطا واضحة للعودة غير المشروطة للنازحين إلى شمال غزة وضمان أن المرحلة الثانية من الصفقة ستشمل مناقشة الانسحاب التدريجي والكامل لجميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بأكمله؛ حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف المسؤول أن الصفقة الحالية لم تشرح بشكل كامل من سيسمح له بالعودة إلى الشمال وكيف سيتم تحديد ذلك.

وليس من الواضح ما إذا كان طلب حماس بالوضوح سيؤخر التقدم في الصفقة.

وكانت إسرائيل وحماس متباعدتين بشأن القضية الرئيسية المتمثلة في ما إذا كانت الحرب تنتهي في نهاية المطاف كجزء من مرحلة لاحقة من الصفقة.

وتشمل الصفقة المقترحة الإفراج عن 33 رهينة مدنيا ومريضا تحتجزهم حماس مقابل وقف القتال والإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.