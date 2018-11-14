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أطعمة تعزز طاقتك وتحسن حالتك النفسية.. أغربها الفيشار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:15 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعاني دوما من التوتر والقلب واضطرابات المزاج؟، هناك أطعمة عديدة يمكنك تناولها لتعمل على تعزيز حالتك النفسية، وتقلل من التوتر والاكتئاب، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

1. الكاجو.. يحتوى على أحماض التربتوفان التى تعزز هرمون السيروتونين وتحسين المزاج.

2. البرتقال ..يحسن المزاج ويخفف حدة التوتر لغناه بفيتامينين، وكلاهما يحاربان الاكتئاب ويعززان من نشاط الجسم.

3. الفشار .. يزيد إفراز السيروتونين والذي يعمل على الاسترخاء وتخفيف التوتر والضغط.

4. أسماك السلمون والتونة .. وتعد مصدرًا غنيًا بفيتامين (ب12) الذى يحارب الاكتئاب ويعزز صحة الدماغ 

5 ..الشوكولاتة السوداء .. تحتوى على عنصر الماغنسيوم الذى يزيد إفراز هرمون السيروتونين
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