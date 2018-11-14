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اقتصاد

12.2٪ انخفاضا في قيمة الصادرات خلال أغسطس الماضي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2018 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجــاري 3.95 مليــار دولار خــلال شهر أغسطس 2018 مقابل 3.66 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 8.0 ٪.

وأوضحت النشرة الشهرية انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 12.2 ٪ حيـث بلغـت 1.98 مليار دولار خـلال شهـر أغسطس 2018 مقابل 2.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 19.3 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 22.6 ٪،عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.6 ٪، سجاد وكليم بنسبة 20.1 ٪).

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 22.5 ٪، أسمدة بنسبة 19.3 ٪، منتجات البترول بنسبة 86.2 ٪، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 29.2 ٪ ).


فيما ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 0.3 ٪ حيث بلغـت 5.94 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2018 مقابل 5.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، البترول الخام بنسبة 83.7 ٪ ،مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 0.3 ٪، سيارات ركوب بنسبة 29.2 ٪،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 2.6 ٪.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها، منتجات البترول بنسبة 8.6 ٪ ،لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 6.1 ٪، قمح بنسبة 31.7٪، لحوم بنسبة 15.0 ٪.

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