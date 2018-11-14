بنك مصر يوقع بروتوكولا جديدا لتمويل الدراسات العليا

وقع بنك مصر للمعاملات الإسلامية ( كنانة )، اليوم "الثلاثاء" بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.



وقع البروتوكول أشرف برعي، رئيس قطاع الصيرفة الإسلامية ببنك مصر، والدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية؛ وذلك بهدف تمويل طلاب الأكاديمية في سداد مصاريف الدراسات العليا (برنامجي الماجستير والدكتوراه المهنيين في إدارة الأعمال) من خلال منتج مرابحة التعليم والذي يتم تقديمه من فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية ( كنانة )، وقد حضر التوقيع لفيف من قيادات البنك والأكاديمية.



ويتيح بنك مصر من خلال بروتوكول التعاون؛ حصول طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والملتحقين ببرنامجي الماجستير والدكتوراة المهنيين في إدارة الأعمال على تمويل مصاريف الدراسة الخاصة بهم من خلال منتج مرابحة التعليم بشروط ميسرة ومعدل عائد مميز مع اعفائهم من الرسوم الإدارية للتمويل.



يشار إلى أن شبكة فروع المعاملات الإسلامية ببنك مصر تقدم باقة مستحدثة من منتجات التجزئة المصرفية الإسلامية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف هيئة شرعية، وتشمل منتجات مرابحة السيارة ومرابحة الحج والعمرة لتيسير تأدية مناسك الحج والعمرة بالتقسيط، مرابحة السلع المعمرة لشراء السلع المعمرة بالتقسيط، مرابحة الرحلات السياحية لتقسيط الرحلات السياحية، ومنتج مرابحة التعليم.



وتُقدم منتجات المرابحة المتنوعة بأعلى نسبة تمويل تصل إلى 100% وبمعدل عائد تنافسي مع إمكانية استفادة الأقارب من تلك المنتجات، هذا بالإضافة الى توفير منتج حساب التوفير الاستثماري وشهادات بنك مصر للمعاملات الاسلامية (ذات العائد الشهري، الربع سنوي)، فضلا عن تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة مثل إصدار كافة أنواع البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم الفوري.