شاهد.. شاعر ينعى الشهيد ساطع النعماني بقصيدة على الهواء

علّق الشاعر عبد الله حسن، على سبب المقولة التي تم إهداؤها إلى روح الشهيد العقيد ساطع النعماني، والتي وفاته المنية مساء أمس، الأربعاء، تحت عنوان "يحكى أن".





وأضاف "عبد الله"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية، رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية "ONE"، أن الراحل كان أبًا له، وفراقه من أصعب اللحظات التي مرت عليه حتى الآن.





وكان العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، قد أصيب بطلق ناري في الوجه، بمنطقة بين السرايات؛ إبان الأحداث التي وقعت في الثالث من يوليو لعام 2013، وخضع للعديد من العمليات الجراحية حتي أصيب بوعكة صحية فجر أمس، نُقل على أثرها إلى المستشفى، وتوفي بعد ذلك.