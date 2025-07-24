إصابة 5 صغار بالتسمم إثر تناولهم مبيدا حشريا بديرمواس في المنيا

أصيب 5 صغار بتسمم، إثر تناول مبيد حشري بإحدى قرى مركز دير مواس جنوب المنيا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من عمليات النجدة ، يفيد بإصابة 5 صغار بتسمم إثر تناول مبيد حشري.

وعلى الفور انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 صغار وهم حسن. م 5 سنوات ، حسين. م 3 سنوات ، وعبد الرحمن. م عامين، محمد . ا 3 سنوات ، مصباح. م عامين، تحرر محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

