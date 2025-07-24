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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 5 صغار بالتسمم إثر تناولهم مبيدا حشريا بديرمواس في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أصيب 5 صغار بتسمم، إثر تناول مبيد حشري بإحدى قرى مركز دير مواس جنوب المنيا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.


وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من عمليات النجدة ، يفيد بإصابة 5 صغار بتسمم إثر تناول مبيد حشري.

وعلى الفور انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 صغار وهم حسن. م 5  سنوات ، حسين. م 3 سنوات ، وعبد الرحمن. م عامين، محمد . ا 3 سنوات ، مصباح. م عامين، تحرر  محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
 

المنيا ديرمواس حادث تسمم

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