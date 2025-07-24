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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعديل تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

القطار الكهربائي الخفيف
القطار الكهربائي الخفيف
حمادة خطاب

أعلنت شركة آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو عن تعديل جدول تشغيل قطار العاصمة اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، وذلك بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأوضحت الشركة أن التشغيل سيكون وفق جدول يوم الجمعة، حيث تنطلق الرحلات من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة، ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا وحتى نهاية اليوم.

وحددت الشركة الساعة 10:00 مساءً موعدًا لانطلاق آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة، بينما تنطلق آخر رحلة في الاتجاه العكسي من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في الساعة 10:15 مساءً.

وتقدمت الشركة بخالص التهاني بهذه المناسبة، متمنيةً لجميع الركاب رحلة سعيدة وآمنة عبر قطار العاصمة.

جدول تشغيل قطار العاصمة ذكرى ثورة 23 يوليو محطة عدلي منصور إجازة

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