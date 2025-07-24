تعديل تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أعلنت شركة آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو عن تعديل جدول تشغيل قطار العاصمة اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، وذلك بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأوضحت الشركة أن التشغيل سيكون وفق جدول يوم الجمعة، حيث تنطلق الرحلات من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة، ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا وحتى نهاية اليوم.

وحددت الشركة الساعة 10:00 مساءً موعدًا لانطلاق آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة، بينما تنطلق آخر رحلة في الاتجاه العكسي من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في الساعة 10:15 مساءً.

وتقدمت الشركة بخالص التهاني بهذه المناسبة، متمنيةً لجميع الركاب رحلة سعيدة وآمنة عبر قطار العاصمة.