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شاهد.. الكويت تتحول إلى مدن عائمة بسبب السيول

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:49 ص
صدى البلد
حسن محرم
تداول مواطنون في الكويت، مقاطع فيديو تظهر السيول التي تغزو الشوارع، في الوقت الذي يشتعل النقاش حول عدم اتخاذ الحكومة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع هذه السيول.




وانتشر تحت هشتاجي "#مطر_الكويت" و"#أمطار_الكويت على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر فيديوهات تظهر صعوبة سير السيارات في المياه الكثيفة التي تغزو الشوارع.





كما تعرضت مدينة صباح الأحمد لأمطار غزيرة وسيول، في حين تدخل الجيش الكويتي والحرس الوطني لمعاونة قوات الدفاع المدني وإدارة الإطفاء في مساعدة المتضررين.




وأعلن البرلمان الكويتي تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في تقاعس الحكومة وعدم استعدادها للتعامل مع السيول.




وقال مواطنون على مواقع التواصل إن العديد من المدن تحول إلى مناطق عائمة بسبب هذه السيول الغزيرة.

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