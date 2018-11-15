انهيارات وأضرار في عشرات المدارس في الكويت جراء السيول

تعرضت عشرات المدارس في الكويت لأضرار شديدة حول البلاد بسبب السيول والأمطار الغزيرة.





ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر، أن مديري المدارس أصدروا تعليمات بإغلاق الكهرباء، في المدارس حول البلاد؛ من أجل منع وقوع كوارث جراء السيول.





وبينت المصادر للصحيفة، أن شبكات الصرف الصحي في المدارس تعرضت لأضرار بالغة، كما انهارت أسوار بعض المدارس القديمة جراء السيول.





وأشارت المصادر، إلى أن تعليمات صدرت بإصلاح الأعطال وتجهيز المدارس وتأهيلها لاستقبال الطلبة فور انتهاء الأمطار وعودة الطقس إلى حالته الطبيعية، حتى لا تتأثر العملية التعليمية.