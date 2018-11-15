ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

انهيارات وأضرار في عشرات المدارس في الكويت جراء السيول

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:13 ص
صدى البلد
حسن محرم
تعرضت عشرات المدارس في الكويت لأضرار شديدة حول البلاد بسبب السيول والأمطار الغزيرة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر، أن مديري المدارس أصدروا تعليمات بإغلاق الكهرباء، في المدارس حول البلاد؛ من أجل منع وقوع كوارث جراء السيول.

وبينت المصادر للصحيفة، أن شبكات الصرف الصحي في المدارس تعرضت لأضرار بالغة، كما انهارت أسوار بعض المدارس القديمة جراء السيول.

وأشارت المصادر، إلى أن تعليمات صدرت بإصلاح الأعطال وتجهيز المدارس وتأهيلها لاستقبال الطلبة فور انتهاء الأمطار وعودة الطقس إلى حالته الطبيعية، حتى لا تتأثر العملية التعليمية.

loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء والوجه البحري.. ارتدوا الملابس الشتوية

البطل محمود الكومي يروي موقفا مؤثرا مع الشهيد البطل ساطع النعماني ..فيديو

تفجير 3 ألغام في الكويت جرفتها السيول

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية .. والطقس السيئ يضرب المحافظات

شاهد.. مطار الكويت يشبه البحر بسبب السيول الغزيرة

متحدث الجيش الليبى يكشف عن طلب قدمه المشير حفتر للقيادة المصرية

بعد إصابة أنيسة حسونة به.. سر عودة سرطان الثدي

جحيم فى ليستر.. 3 أصدقاء يحرقون أما وأطفالها للحصول على تأمين خيالي.. شاهد

تحطم مركب صيد ونجاة 22 صيادا أمام جبل الزيت شمال الغردقة.. صور

الأرصاد الجوية: البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار المناخي

كويتية تصفع صفاء الهاشم: أسلوبك شوارعي وأحسد المصريين على وزيرتهم.. فيديو

مسئول إسرائيلي سابق يعترف بالهزيمة: الفلسطينيون لقنونا درسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

استمرار أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بمطروح .. صور

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فيديو

اقتصادية النواب: لا يمكن تأجيل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ..فيديو
تفاصيل هدم مشتل «Heaven 47» بالزمالك بدون سابق إنذار
محافظ الدقهلية: ضخ 100 أتوبيس مكيف 30 راكبا خلال 3 شهور.. فيديو
التنمية المحلية: رصد 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالصعيد
فيديوجراف| رد ناري من إعلاميين كويتيين على النائبة صفاء الهاشم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟