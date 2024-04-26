"محض افتراء".. بكين تندد مجددا باتهامات برلين بالتجسس

أكدت بكين اليوم، الجمعة، أن اتهامات برلين بالتجسس بعد توقيف أربعة أشخاص في ألمانيا للاشتباه بأنهم يعملون لحساب الأجهزة الصينية، هي "محض افتراء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانج وينبين، إن "ما يسمى بقضية التجسس الصيني محض افتراء"، مضيفاً أن "الصين قامت بخطوات شديدة لدى الجانب الألماني في شأن اتهامات ألمانيا العارة عن الأساس".

وقالت سفيرة ألمانيا في بكين إنه تم استدعائها بعد أن اعتقلت برلين أربعة أشخاص بزعم التجسس لصالح الصين.

ووصفت باتريشيا فلور استدعائها بأنه "خطوة واضحة تماما" من قبل الحكومة الصينية وقالت إنها أعطتها فرصة لتأكيد موقف ألمانيا ضد التجسس.

وقالت السيدة فلور على "اكس"، إنه: "بعد القبض على أربعة ألمان هذا الأسبوع بتهمة التجسس على الأجهزة السرية الصينية، تم استدعائي إلى وزارة الخارجية اليوم"، في إشارة إلى وزارة الخارجية الصينية.

وأضافت "نحن لا نتسامح مع التجسس في ألمانيا، بغض النظر عن البلد الذي يأتي منه".

وتم استدعاء فلور بعد أيام من استدعاء وزارة الخارجية الألمانية للمبعوث الصيني. وقالت الوزارة إن المبعوث أطلع على "موقف برلين الواضح بشأن التحقيقات الجارية في أنشطة التجسس الصينية المشتبه بها".