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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

مكمل ولا ماشي؟!"| حقيقة رحيل إمام عاشور مقابل 7 ملايين دولار..و"مونديال أمريكا" يحسم الأمر

إمام عاشور
إمام عاشور

أثار إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، اهتمامًا كبيرًا بعد تألقه مع الفريق وأدائه المميز مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية. 

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على مستقبل عاشور مع النادي الأهلي والعروض التي يتلقاها، وما إذا كان سيبقى مع المارد الأحمر أم سينتقل إلى نادٍ آخر.

إمام عاشور ومشاركته في كأس العالم للأندية

من بين العوامل التي تجعل إمام عاشور يفضل الاستمرار مع الأهلي هو رغبته في المشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامته صيف العام المقبل في أمريكا. 

يعتبر هذا الحدث العالمي فرصة لا تعوض للاعبي الفريق للتألق على المستوى الدولي، وهو ما يضع عاشور في موقف مهم لاتخاذ قراره بشأن مستقبله.

موقف إدارة الأهلي من عروض إمام عاشور

بالرغم من العروض التي وصلت لإمام عاشور من أندية محلية وخليجية، إلا أن إدارة النادي الأهلي تبدي إصرارًا كبيرًا على الاحتفاظ باللاعب، حيث يُعتبر عاشور أحد الأعمدة الأساسية في التشكيلة، ويتلقى الدعم والتقدير من المدير الفني مارسيل كولر، مما يجعله يمتلك دوافع قوية للبقاء في صفوف الأهلي.

تكهنات حول عروض من الخليج ونفي المفاوضات

تداولت بعض التقارير مؤخرًا عن عروض من نوادي خليجية، وعلى رأسها نادي التعاون السعودي، للتعاقد مع إمام عاشور. ومع ذلك، نفى مصدر داخل النادي الأهلي وجود أي مفاوضات مع أي نادٍ لرحيل عاشور في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة العروض المالية المرتبطة برحيل إمام عاشور

تناولت التقارير المختلفة مبالغ مالية محتملة ترتبط برحيل عاشور عن الأهلي، حيث زعمت بعضها أن النادي طلب 7 ملايين دولار مقابل التنازل عن خدماته. ومع ذلك، أكدت مصادر داخل النادي أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، ولم يطلب الأهلي أي مبلغ مالي للسماح برحيل عاشور.

عودة إمام عاشور للتدريبات مع الأهلي

من الجدير بالذكر أن إمام عاشور عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أثناء مباريات منتخب مصر. يشهد هذا العودة للتدريبات جاهزية عاشور للمشاركة في المباريات المهمة المقبلة، بما في ذلك مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي.

 

بالنظر إلى كل الظروف المحيطة بمستقبل إمام عاشور مع النادي الأهلي، يبدو أن اللاعب مستمر في البقاء مع المارد الأحمر على الرغم من العروض المحتملة. تبقى المباريات المقبلة فرصة لعاشور لتأكيد تألقه وتقديم أداء مميز يعزز مكانته داخل الفريق.

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