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ثقافة

المزورون في الفن التشكيلي بمكتبة القاهرة الكبرى

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:39 ص
صدى البلد
طارق موسى
أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفل توقيع ومناقشة الطبعة الثانية من كتاب "المزورون في الفن التشكيلي" للدكتورة جيهان رجائي أستاذ علم الكيمياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك أمس الأربعاء بمكتبة القاهرة الكبرى تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

حضر حفل التوقيع كل من الدكتورة فينوس جودة وزير البحث العلمي سابقا، والكاتب محمد سلماوي وحرمه الفنانة التشكيلية نازلي مدكور، والدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، والفنان التشكيلي طه قرني، وكوكبة كبيرة من المثقفين أصدقاء الكاتبة . 

وقالت الكاتبة إن الكتاب صدر في طبعته الأولى والثانية باللغة الإنجليزية، وقد صدرت الطبعة الأولى في مايو 2015، وفي عام 2016 عقد مؤتمر بجنوب هولندا للتصديق على صحة العمل الفني وكونه الأصلي وليس المقلد، وحضره العديد من المهتمين بالفن التشكيلي، سواء فنانين أو أصحاب شركات التأمين على الأعمال الفنية، وأصحاب معارض، وعلماء ومحامين، وكان الهدف من المؤتمر إيجاد إرشادات وحلول لكشف عمليات التزوير والتقليد للأعمال الفنية الكبرى والمهمة .

وأضافت الدكتورة جيهان رجائي، أنها لاحظت التطور السريع والمذهل في تقنيات الكشف عن الأعمال المزورة، فكانت هناك ضرورة لإصدار طبعة جديدة من الكتاب، ودار النقاش بين الكاتبة والسادة الحضور حول موضوع التزوير والسرقات فى الفن التشكيلى وكيفية محاربتها .
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