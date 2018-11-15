ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ السويس: الإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:01 م
محافظ السويس يتابع
محافظ السويس يتابع مشروعات الخطة الأستثمارية
حسن غنيمة
ناقش اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية 2018- 2019 والمشروعات التي تقام علي مستوى الأحياء.

وشدد المحافظ علي الإحياء بالإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة والانتهاء من برامج تحسين البيئة والنظافة وبرامج الأمن الذي يشمل المرافق والإطفاء والمرور ورصف الطرق ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وتدعيم الوحدات المحلية.

وأكد صقر خلال اجتماعه بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ورؤساء الأحياء وإدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظة والأحياء على الالتزام بعمل جدول زمني لكل مشروع والتنسيق مع إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام لمحافظة السويس لتذليل أي عقبات تطرأ، مؤكدا علي الجهات المعنية بالإعداد للمشروعات التي تقام في الخطة الاستثمارية القادمة 2019 ـ 2020.
loading...

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو أنفق 35 ألف دولار في ربع ساعة على صديقته.. صور

مصر وتونس .. اجيري يتسلح بالثلاثي الأساسي وصلاح سوبر هيرو الفراعنة

الشرطة الإسرائيلية تطالب السياح بمغادرة مواقعهم فورا

4 قرارات هامة باجتماع الخطيب مع الجهاز الفني والتعاقدات بالأهلي

بشرى لمنتخب مصر.. فراعنة الأولمبي يكتسحون تونس برباعية وديا..فيديو

شاهد.. مطار الكويت يشبه البحر بسبب السيول الغزيرة

أول إجراء أمريكي ضد قتلة جمال خاشقجي

وزارة الأوقاف توقف إمام مسجد عن العمل وتوصي بفصله بسبب فيس بوك

فى عيد ميلاده الـ 70.. محطات فى حياة الأمير تشارلز.. أكبر ولى عهد وزير نساء

جيرارد: سقطت أمام تشيلسي بسبب إصابة وهذا هو رأيي في يورجن كلوب

أول تعليق من الجامعة العربية حول تحقيقات السعودية في مقتل خاشقجي

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

عقوبات رادعة فى انتظار الترجى بسبب أحداث النهائى الأفريقى أمام الأهلى

أول رد فعل تركي بعد بيان السعودية حول مقتل خاشقجي

نجل جمال خاشقجي يعلن عن موعد ومكان عزاء والده

شبح الأموال الطائلة يطارد صفقات الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

شاهد.. مطار الكويت يشبه البحر بسبب السيول الغزيرة

الكاف يحدد موعد مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

بشرى لمنتخب مصر.. فراعنة الأولمبي يكتسحون تونس برباعية وديا..فيديو

صانع ألعاب وادى دجلة يتعجل الانتقال إلى الأهلى فى الشتاء بدلا من نهاية الموسم

أول تعليق من فرنسا بشأن التطورات في قضية جمال خاشقجي

الرياض تغلق ملف خاشقجي.. بيان جريء من النيابة السعودية يكشف تفاصيل الواقعة.. المملكة تقطع الطريق على التكهنات والشائعات.. المطالبة بإعدام 5 متورطين.. ومنع مستشار بالديوان الملكي من السفر

تعليق ناري من طارق يحيى على اعتزال وليد سليمان اللعب دوليا

تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

الآلاف يشاركون في الليلة الختامية لمولد القديس مار جرجس بالأقصر

وزير النقل يقف في طابور المترو لقطع تذكرة خلال جولة مفاجئة.. صور

غادة والي تتابع تدريب العاملين في شرطة دبي على حماية الطلبة من الإدمان.. صور

فيديو

رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير
طريقة عمل قشطة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي
الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟