محافظ السويس: الإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

ناقش اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية 2018- 2019 والمشروعات التي تقام علي مستوى الأحياء.



وشدد المحافظ علي الإحياء بالإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة والانتهاء من برامج تحسين البيئة والنظافة وبرامج الأمن الذي يشمل المرافق والإطفاء والمرور ورصف الطرق ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وتدعيم الوحدات المحلية.



وأكد صقر خلال اجتماعه بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ورؤساء الأحياء وإدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظة والأحياء على الالتزام بعمل جدول زمني لكل مشروع والتنسيق مع إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام لمحافظة السويس لتذليل أي عقبات تطرأ، مؤكدا علي الجهات المعنية بالإعداد للمشروعات التي تقام في الخطة الاستثمارية القادمة 2019 ـ 2020.