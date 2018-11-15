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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. شوط أول سلبي بين إسبانيا وكرواتيا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول بين اسبانيا وكرواتيا بالتعادل دون أهداف في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب "مكسمير" بالعاصمة "زغرب" ضمن دور المجموعات من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وشهد الشوط الأول انحصار اللعب في وسط الميدان مع عدد من التسديدات من قبل المنتخب الكرواتي .

وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بخسارة كرواتيا أمام إسبانيا بـ6 أهداف ضمن نفس البطولة.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما تقع كرواتيا في قاع الترتيب بنقطة وحيدة، وستلعب مباراة أخرى أمام إنجلترا 4 نقاط، الأحد القادم، على ملعب ويمبلي.
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