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حوادث

حبس عاطل أشعل النيران فى سيارة بمدينة نصر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
قررت النيابة حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بإشعال النيران فى سيارة ربة منزل بمدينة نصر.

وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى إخطارا بنشوب حريق بسيارة أمام عقار فى شارع الطاقة.

وانتقل الرائد محمد السيسي معاون مباحث القسم وتم التقابل مع ربة منزل التي أفادت باحتراق كابينة ومقدمة سيارة نقل ملكها، واتهمت عاطل بارتكاب الواقعة.

وتبين وجود خلافات سابقة بينهما وسابقة قيامها بتحرير محاضر ضده بسرقة سيارة والتعدي عليها بالسب والقذف وأنه قام بارتكاب الواقعة لإجبارها علي التنازل عن تلك القضايا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن العميد محمود هندى رئيس مباحث شرق القاهرة من ضبط المتهم وجار عرضه على النيابة.
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