العامري فاروق: الأهلي في أعماق القلب ومن يتق الله يجعل له مخرجا

اكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي أن حب ناديه في أعماق قلبه.



وقال العامري فاروق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" كلام غريب مش عارف ايه الهدف منه غير عمل فتنه داخل النادى الاهلى وهدم استقراره عايز اقول لكل اللى بيحاول يعمل كده لن تنجح ابدا فحب الاهلى فى أعماق القلب واذا كنت ترغب فى التجاوز فى حقى أو إثارة الناس فلن تفلح لأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله المطلع على ما فى القلوب".

